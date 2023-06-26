RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Мариуполе оккупанты превратили местную реку в свалку

Фото: в Мариуполе оккупанты превратили местную реку в свалку (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области россияне превратили местную реку Кальчик в стихийную свалку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Мариупольского городского совета.

В соцсетях можно увидеть фото, которые рядом с руслом реки начали выбрасывать каркасы ржавых автомобилей. Кроме того, на берегу появились стихийные груды мусора.

"Река и почва загрязняются. В результате – может начаться мор рыбы. В частности, уже есть неоднократные случаи уноса на побережье Азовского тел мертвых дельфинов и рыбы", - говорится в сообщении.

Фото: в Мариуполе оккупанты превратили местную реку в свалку (t.me/mariupolrada)

Ситуация в Мариуполе

Мариуполь являлся одной из главных целей РФ с начала вторжения. Украинские защитники героически защищали его, но в мае 2022 года город был полностью оккупирован.

Мариуполь выполняет функцию точки базирования захватчиков, там строят оборонительные сооружения, располагают склады и т.д. Например, сейчас стало известно, что россияне ищут пути поставки боеприпасов из Мариуполя на Бердянское направление и Угледар, поэтому решили расчистить колею в порт.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МариупольокупантиВойна России против Украины