В Маріуполі окупанти фарбують будинки без квартир для "нормального виду"

У Маріуполі російські окупанти фарбують будинки, не ремонтуючи їх, щоб зовні вони мали нормальний вигляд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"За часів Жданова й радянщини Маріуполь кожного квітня виглядав як новенький. За планом партійного керівництва. Насправді - ні. Просто напередодні травневих свят у нас у центрі тупо жовтою побілкою фарбували всі будинки. В однаковий жовтий колір. Та попри те, що всередині ремонтів ані під'їздів, ані квартир не було, зовні наче все гаразд", - написав він.

Андрющенко розповів, що окупанти наразі фарбують невідремонтовані будинки. Потім вони активно викладають фото в соцмережах.

"Так і всередині міста, і назовні складається помилкове враження "відновлення". Але це - не відбудова. Це тупо фарбування знищеного й пошкодженого в колір "потемкинская деревня". Часи Жданова повернулися навіть у таких дрібницях. Радянська імперія Росія віками може єдине - руйнувати, убивати, грабувати й будувати "потемкинские деревни", - сказав він.