ua ru
Ср, 19 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Мариуполе оккупанты окрашивают дома без квартир для "нормального вида"

Новина українською →
Мариуполь, Среда 19 апреля 2023 17:30
В Мариуполе оккупанты окрашивают дома без квартир для "нормального вида" Фото: в Мариуполе оккупанты окрашивают дома без квартир для "нормального вида" (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В Мариуполе российские оккупанты окрашивают дома, не ремонтируя их, чтобы снаружи они выглядели нормально.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Во времена Жданова и советщины Мариуполь каждый апреля выглядел как новенький. По плану партийного руководства. На самом деле - нет. Просто накануне майских праздников у нас в центре тупо желтой побелкой красили все дома. В одинаковый желтый цвет. Но несмотря на то, что внутри ремонтов нет подъездов, ни квартир не было, снаружи вроде бы все в порядке", - написал он.

Андрющенко рассказал, что оккупанты сейчас красят неотремонтированные дома. Затем они активно выкладывают фото в соцсетях.

"Так и внутри города, и наружу складывается ошибочное впечатление "восстановление". Но это - не восстановление. Это тупо окрашивание уничтоженного и поврежденного в цвет "потемкинская деревня". Времена Жданова вернулись даже в таких мелочах. Советская империя Россия веками может единственное - разрушать , убивать, грабить и строить "потемкинские деревни", - сказал он.

Как сообщалось, оккупанты в Мариупольском районе решили выселить целую деревню, чтобы обустроить там базу для военных РФ. Поселок находится в лесу и недалеко от основного места дислокации русских войск в Никольском.

Напомним, во временно оккупированном Мариуполе россияне сносят здание железнодорожного вокзала, которое сами разрушили в первые месяцы вторжения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Мариуполь Российская Федерация
NEWS
Поступил ли Patriot из Германии в Украину: что говорят в Воздушных силах
Поступил ли Patriot из Германии в Украину: что говорят в Воздушных силах
DAILY
Чем Польше не угодило украинское зерно и как решили транзитный кризис
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Чем Польше не угодило украинское зерно и как решили транзитный кризис