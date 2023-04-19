В Мариуполе оккупанты окрашивают дома без квартир для "нормального вида"

В Мариуполе российские оккупанты окрашивают дома, не ремонтируя их, чтобы снаружи они выглядели нормально.

"Во времена Жданова и советщины Мариуполь каждый апреля выглядел как новенький. По плану партийного руководства. На самом деле - нет. Просто накануне майских праздников у нас в центре тупо желтой побелкой красили все дома. В одинаковый желтый цвет. Но несмотря на то, что внутри ремонтов нет подъездов, ни квартир не было, снаружи вроде бы все в порядке", - написал он.

Андрющенко рассказал, что оккупанты сейчас красят неотремонтированные дома. Затем они активно выкладывают фото в соцсетях.

"Так и внутри города, и наружу складывается ошибочное впечатление "восстановление". Но это - не восстановление. Это тупо окрашивание уничтоженного и поврежденного в цвет "потемкинская деревня". Времена Жданова вернулись даже в таких мелочах. Советская империя Россия веками может единственное - разрушать , убивать, грабить и строить "потемкинские деревни", - сказал он.