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У Маріуполі нова хвиля зачисток, зникли люди, - мерія

Фото: у Маріуполі нова хвиля зачисток (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В окупованому Маріуполі російські загарбники посилили перевірки місцевого населення. Через це знову зникли люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram.

"Нова хвиля жорстоких зачисток та перевірок. Цього разу - околиці та сектор приватної забудови в пріоритеті", - йдеться у повідомленні.

Окупанти під час так званих зачисток перевіряють місцеве населення, проводять обшуки та навіть роздягають людей.

"Знову зникли люди просто так. Ніяких видимих причин - просто ротація Росгвардії та ФСБ… Нелюди. Просто Нелюди", - додав Андрющенко.

Фото: у Маріуполі нова хвиля зачисток (t.me/andriyshTime)

Ситуація у Маріуполі

Варто зазначити, що російські окупанти захопили Маріуполь та район навесні минулого року. При цьому загарбники цинічно та безперестану бомбили Маріуполь з важкого озброєння та авіації.

Тепер окупанти використовують місто як свою військову базу, оскільки там є порт та залізнична станція.

Нагадаємо, 29 липня партизани провели операцію проти ворога в тимчасово окупованому Маріуполі. Була пошкоджена військова техніка ворога.

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