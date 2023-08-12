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В Мариуполе новая волна зачисток, исчезли люди, - мэрия

Фото: в Мариуполе новая волна зачисток (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В оккупированном Мариуполе российские захватчики ужесточили проверки местного населения. Из-за этого снова исчезли люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

"Новая волна жестоких зачисток и проверок. На этот раз - окрестности и сектор частной застройки в приоритете", - говорится в сообщении.

Оккупанты во время так называемых зачисток проверяют местное население, проводят обыски и даже раздевают людей.

"Снова исчезли люди просто так. Никаких видимых причин - просто ротация Росгвардии и ФСБ… Нелюди. Просто Нелюди", - добавил Андрющенко.

Фото: в Мариуполе новая волна зачисток (t.me/andriyshTime)

Ситуация в Мариуполе

Стоит отметить, что российские оккупанты захватили Мариуполь и район весной прошлого года. При этом захватчики цинично и беспрестанно бомбили Мариуполь из тяжелого вооружения и авиации.

Теперь оккупанты используют город как свою военную базу, поскольку там есть порт и железнодорожная станция.

Напомним, 29 июля партизаны провели операцию против врага во временно оккупированном Мариуполе. Была повреждена военная техника противника.

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