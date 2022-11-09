UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Маріуполі на міні підірвався цивільний. Росіяни заявили про "ліквідацію диверсанта"

Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Маріуполі, зранку, на території "ранкового ринку" підірвалась людина. Росіяни збрехали про нібито "ліквідацію диверсанта".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника мера міста Петра Андрющенка.

На жаль, людина не вижила.

"Аби прикрити власну провину російські пабліки за вказівкою окупаційної адміністрації почали розповсюджувати фейкову інформацію, що ліквідовано диверсанта з двома грантами", - пише Андрющенко.

За словами радника мера, заява росіян, є брехнею заради спроби прикрити провал власної роботи з розмінування міста уявними ДРГ.

"Маріупольці, будьте обережні. Дотримуйтесь правил поводження з невідомими та вибуховими предметами. Бережіть себе, бо такої мети в окупантів немає", - додав Андрющенко.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, вчора, 8 листопада, у Нікольському пролунали три потужні вибухи. Населений пункт знаходиться в 15 км від Маріуполя.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніРосійська ФедераціяМаріуполь