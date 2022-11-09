В Мариуполе на мини взорвался гражданский. Россияне заявили о "ликвидации диверсанта"

В Мариуполе утром на территории "утреннего рынка" взорвался человек. Россияне соврали о якобы "ликвидации диверсанта".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника мэра города Петра Андрющенко.

"Мариупольцы, будьте осторожны. Соблюдайте правила обращения с неизвестными и взрывными предметами. Берегите себя, потому что такой цели у оккупантов нет", - добавил Андрющенко.

По словам советника мэра, заявление россиян, является ложью ради попытки прикрыть провал собственной работы по разминированию города воображаемыми ДРГ.

"Чтобы прикрыть собственную вину российские паблики по указанию оккупационной администрации начали распространять фейковую информацию о ликвидации диверсанта с двумя грантами", - пишет Андрющенко.

К сожалению, человек не выжил.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, вчера, 8 ноября, в Никольском прогремели три мощных взрыва. Населённый пункт находится в 15 км от Мариуполя.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.