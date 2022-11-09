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В Мариуполе на мини взорвался гражданский. Россияне заявили о "ликвидации диверсанта"

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Среда 09 ноября 2022 14:06
В Мариуполе на мини взорвался гражданский. Россияне заявили о "ликвидации диверсанта" Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Мариуполе утром на территории "утреннего рынка" взорвался человек. Россияне соврали о якобы "ликвидации диверсанта".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника мэра города Петра Андрющенко.

К сожалению, человек не выжил.

"Чтобы прикрыть собственную вину российские паблики по указанию оккупационной администрации начали распространять фейковую информацию о ликвидации диверсанта с двумя грантами", - пишет Андрющенко.

По словам советника мэра, заявление россиян, является ложью ради попытки прикрыть провал собственной работы по разминированию города воображаемыми ДРГ.

"Мариупольцы, будьте осторожны. Соблюдайте правила обращения с неизвестными и взрывными предметами. Берегите себя, потому что такой цели у оккупантов нет", - добавил Андрющенко.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, вчера, 8 ноября, в Никольском прогремели три мощных взрыва. Населённый пункт находится в 15 км от Мариуполя.

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