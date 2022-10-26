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У Маріуполі люди продовжують жити в наметах, нові будинки росіяни роздають своїм, — міськрада

Фото: умови життя у Маріуполі на межі з гуманітарною катастрофою (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Жителі Маріуполя, які залишилися без дому через масовані удари російських військ, продовжують жити в наметах і готують їжу на багаттях, а нібито нові квартири окупанти розподіляють "серед своїх".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram Маріупольської міської ради.

За інформацією міської ради, намети розташовані біля кінотеатру "Савона", де мешканці міста ховалися під час обстрілу росіян. Маріупольці продовжують готувати їжу на багаттях, а сплять у підвалах кінотеатру та у наметах прямо на вулиці.

За словами самих мешканців, окупанти обіцяють маріупольцям надати нове житло замість зруйнованого, проте цього, незважаючи на зиму, що наближається, досі не сталося, а нові квартири в основному розподіляються "серед своїх".

"Коли ключі від нових будинків роздавали, чому жодному з тих, хто тут із нами живе, не дали. Усі ці гарні будинки — вони не для тих, хто втратив житло. Вони для своїх, наближених, так би мовити", — цитує місцевих жителів влада.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що в тимчасово окупованому Маріуполі незаконна влада подала воду в систему опалення в будинки, де перед тим були зрізані батареї. Зокрема, в результаті квартири місцевих жителів повністю затопило.

Окрім того, в школах Маріуполя вчителі на уроках розповідають першокласникам, що вони - "частина Росії", і що українці - "вигадана нацистами нація".

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Маріуполь