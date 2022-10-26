У Маріуполі люди продовжують жити в наметах, нові будинки росіяни роздають своїм, — міськрада

За інформацією міської ради, намети розташовані біля кінотеатру "Савона", де мешканці міста ховалися під час обстрілу росіян. Маріупольці продовжують готувати їжу на багаттях, а сплять у підвалах кінотеатру та у наметах прямо на вулиці.

За словами самих мешканців, окупанти обіцяють маріупольцям надати нове житло замість зруйнованого, проте цього, незважаючи на зиму, що наближається, досі не сталося, а нові квартири в основному розподіляються "серед своїх".

"Коли ключі від нових будинків роздавали, чому жодному з тих, хто тут із нами живе, не дали. Усі ці гарні будинки — вони не для тих, хто втратив житло. Вони для своїх, наближених, так би мовити", — цитує місцевих жителів влада.