RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Мариуполе люди продолжают жить в палатках, новые дома россияне раздают своим, – горсовет

Фото: условия жизни в Мариуполе на грани с гуманитарной катастрофой (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Жители Мариуполя, оставшиеся без домов из-за массированных ударов российских войск, продолжают жить в палатках и готовят еду на кострах, а некие новые квартиры оккупанты распределяют "среди своих".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram Мариупольского городского совета.

По информации городского совета, палатки расположены у кинотеатра "Савона", где жители города прятались во время обстрелов россиян. Мариупольцы до сих пор продолжают готовить еду на кострах, а спят в подвалах кинотеатра или в палатках прямо на улице.

По словам самих жителей, оккупанты обещают мариупольцам предоставить новое жилье вместо разрушенного, однако этого, несмотря на приближающуюся зиму, до сих пор не произошло, а новые квартиры в основном распределяются "среди своих".

"Когда ключи от новых домов раздавали, почему ни одному из тех, кто здесь с нами живет, не дали. Все эти красивые дома — они не для потерявших жилье. Они для своих, приближенных, так сказать", — цитирует местных жителей власти.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что во временно оккупированном Мариуполе незаконные власти подали воду в систему отопления в дома, где прежде были срезаны батареи. Из-за этого квартиры местных жителей полностью затопило.

Кроме того, в школах Мариуполя учителя на уроках рассказывают первоклассникам, что они - "часть России", и что украинцы - "вымышленный нацистами нация".

Читайте РБК-Украина в Google News
Мариуполь