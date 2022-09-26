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В Маріуполі лунають вибухи та стрілянина (відео)

Фото: в Маріуполі лунають вибухи та стрілянина 26 вересня (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У понеділок, 26 вересня, в окупованому Маріуполі лунають вибухи та стрілянина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

За його словами, звуки вибухів та стрілецької зброї чутно в Лівоборежному районі міста в 14:35 та в середині Маріупольського порту - близько 16.00.

"Мешканці Песчанки (район біля порту) повідомляють, що стрілянина від кадирівців", - додав він.

Як повідомлялося, в Маріупольському районі пролунали вибухи 24 вересня. При цьому за кілька годин після них у самому місті спрацювала система протиповітряної оборони.

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