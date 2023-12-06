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В Маріуполі лунають вибухи, почалася пожежа (фото, відео)

Маріуполь, Середа 06 грудня 2023 13:21
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В Маріуполі лунають вибухи, почалася пожежа (фото, відео) Фото: у Маріуполі лунають вибухи, почалася пожежа 6 грудня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У середу, 6 грудня, у тимчасово окупованому Маріуполі у двох районах лунали вибухи. Крім того, в районі комбінату ім. Ілліча почалася пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Маріуполь. Гучно. Центральний та Кальміуський район відчувають прихід Святого Миколя на День ЗСУ. Деталі з'ясовуємо", - написав він, додавши, що окупанти вже вигадали так звану "роботу ВКС" замість "роботи ППО".

Пожежа недалеко від ММК ім. Ілліча (t.me/andriyshTime)

Також Андрющенко повідомив, що окрім вибухів, в Маріуполі, неподалік від ММК ім. Ілліча, почалась пожежа.

"Здавалось, до чого тут сьогодняшні вибухи?" - риторично питається Андрющенко, додаючи відео.

Ситуація в Маріуполі

Росіяни активізували перекидання військового забезпечення та живої сили через Маріуполь та Маріупольский район. Це перекидання переважно відбувається в напрямку Бердянська. Зокрема, зафіксовано щонайменш дві колони по 10 вантажівок з БК через Маріуполь - Мангуш.

Раніше партизани фіксували явні проблеми з паливом у окупантів. Зокрема, на Авдіївку та Запорізький напрямок його їм доводиться перекидати з віддалених регіонів РФ. Крім того, окупанти продовжують будувати військові бази у Маріуполі та облаштовують оперативно-технічні склади у Маріуполі та районі.

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Маріуполь вибухи Пожежа
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