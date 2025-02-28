У Маріуполі ФСБ проводить масові затримання для пошуку українського підпілля, - "АТЕШ"

За даними "АТЕШ", росіяни посилюють патрулювання, влаштовують облави та масові перевірки документів. Ймовірно, вони розуміють, що навіть у глибокому тилу немає цілковитої безпеки, адже партизанський рух зростає, і окупанти зазнають втрат не тільки на передовій.

"Ми знаємо, що місцеві жителі ненавидять загарбників і продовжують боротися за свою землю. Щодня з'являються нові прихильники опору, і репресії не зупинять цей процес", - сказано у повідомленні.

Також партизани просять, у випадку, якщо у вас є інформація про дії російських спецслужб або окупаційної адміністрації - передати її. Адже це ваш внесок у визволення міста та його мешканців від окупації.

Ситуація в Маріуполі

Нагадаємо, російські війська захопили Маріуполь Донецької області під час вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року. Зараз загарбники використовують територію міста та порту у військових цілях.

Для захоплення Маріуполя окупанти використовували тактику голоду та постійні бомбардування. Мирні жителі залишилися без води, газу та електрики протягом кількох днів після облоги, оскільки температура впала нижче 10 градусів морозу.