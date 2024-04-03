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У Маріуполі фіксують масові випадки захворювання на холеру, - радник мера

Маріуполь, Середа 03 квітня 2024 18:11
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У Маріуполі фіксують масові випадки захворювання на холеру, - радник мера Архівне фото: У Маріуполі фіксують масові випадки захворювання на холеру (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області фіксують масові випадки захворювання холерою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника маріупольського міського голови Петра Андрющенка.

За його словами, випадки захворювань фіксують серед дітей.

"Тому намагаються оперативно замовчати неоголошеним карантином, але це не спрацює", - заявив радник мера.

Він порадив жителям окупованого міста мити руки, кип'ятити воду і не купатися поки що в морі.

Ситуація у Маріуполі

Російські війська навесні 2022 року після місяців запеклих боїв захопили Маріуполь та район. Після цього окупанти зробили зі зруйнованого міста свою військову базу.

Згідно з опублікованими у мережі супутниковими знімками, російські окупанти хочуть з'єднати Маріуполь з російськими Ростовом, Таганрогом та іншими великими містами на Донбасі. Вони вже почали будувати дорогу.

Нещодавно українські військові могли вдарити по скупченню техніки ворога біля Маріуполя. Ймовірно, ЗСУ поцілили у ворожий ЗРК С-300 та гусеничну техніку.

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