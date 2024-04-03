У Маріуполі фіксують масові випадки захворювання на холеру, - радник мера

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника маріупольського міського голови Петра Андрющенка .

Він порадив жителям окупованого міста мити руки, кип'ятити воду і не купатися поки що в морі.

"Тому намагаються оперативно замовчати неоголошеним карантином, але це не спрацює", - заявив радник мера.

За його словами, випадки захворювань фіксують серед дітей.

Російські війська навесні 2022 року після місяців запеклих боїв захопили Маріуполь та район. Після цього окупанти зробили зі зруйнованого міста свою військову базу.

Згідно з опублікованими у мережі супутниковими знімками, російські окупанти хочуть з'єднати Маріуполь з російськими Ростовом, Таганрогом та іншими великими містами на Донбасі. Вони вже почали будувати дорогу.

Нещодавно українські військові могли вдарити по скупченню техніки ворога біля Маріуполя. Ймовірно, ЗСУ поцілили у ворожий ЗРК С-300 та гусеничну техніку.

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