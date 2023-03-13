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Над Маріуполем активізувалася російська авіація (відео)

Фото: у Маріуполі помітили російську авіацію (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Над Маріуполем зранку 13 березня активізувалася авіація російських окупантів. Ворожі літаки прямували у бік Запоріжжя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram.

"Небо Маріуполя зранку. Знову авіація в бік Запоріжжя. Потім будуть дивуваться розмінування системами ППО гіперзвукових падаючих кранів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в окупованому Маріуполі останнім часом почастішали вибухи. Зокрема, вчора, 12 березня, у Маріупольському районі було чути звуки вибухів, після чого росіяни підняли у небо авіацію.

Днем раніше у самому Маріуполі також чули вибухи. Один з них пролунав у районі аеропорту, а інший - біля Агробази.

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