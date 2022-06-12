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В Мариуполе зимой не будет отопления, оккупанты обещают палатки для обогрева

Фото: Мариуполь зимой может остаться без отопления (Getty Images )
Автор: Наталья Юрченко

Мариуполь, который находится под контролем российских боевиков, зимой может остаться без отопления. Оккупанты заявили, что оборудуют на улице палатки для обогрева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

"Озвучены планы на отопление зимой. Его не будет, но будут установлены палатки обогрева. Как в палатках собираюсь обогреть более 130 тысяч человек - скорее ответ, чем вопрос", - говорится в сообщении.

По его словам, оккупационная власть планирует работу школ только в теплый период, а затем детей якобы переведут на дистанционное обучение.

Также советник мэра добавил, что оккупанты продолжают массово сносить поврежденные дома, а людей выселяют. Во дворах многоэтажек появляются масштабные свалки.

"Понемногу оккупанты начинают говорить правду, что компенсаций не будет (не сюрприз), заявления перерабатывают с "компенсации" на помощь по ремонту", - отметил Андрющенко.

Напомним, в Мариуполе существует угроза вспышки холеры из-за загрязненной воды. Поэтому оккупанты в срочном порядке готовят к запуску инфекционное отделение.

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Мариуполь