В Мариуполе зимой не будет отопления, оккупанты обещают палатки для обогрева

Мариуполь, который находится под контролем российских боевиков, зимой может остаться без отопления. Оккупанты заявили, что оборудуют на улице палатки для обогрева.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.
"Озвучены планы на отопление зимой. Его не будет, но будут установлены палатки обогрева. Как в палатках собираюсь обогреть более 130 тысяч человек - скорее ответ, чем вопрос", - говорится в сообщении.
По его словам, оккупационная власть планирует работу школ только в теплый период, а затем детей якобы переведут на дистанционное обучение.
Также советник мэра добавил, что оккупанты продолжают массово сносить поврежденные дома, а людей выселяют. Во дворах многоэтажек появляются масштабные свалки.
"Понемногу оккупанты начинают говорить правду, что компенсаций не будет (не сюрприз), заявления перерабатывают с "компенсации" на помощь по ремонту", - отметил Андрющенко.
Напомним, в Мариуполе существует угроза вспышки холеры из-за загрязненной воды. Поэтому оккупанты в срочном порядке готовят к запуску инфекционное отделение.
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