В Мариуполе зимой не будет отопления, оккупанты обещают палатки для обогрева

"Озвучены планы на отопление зимой. Его не будет, но будут установлены палатки обогрева. Как в палатках собираюсь обогреть более 130 тысяч человек - скорее ответ, чем вопрос", - говорится в сообщении.

По его словам, оккупационная власть планирует работу школ только в теплый период, а затем детей якобы переведут на дистанционное обучение.

Также советник мэра добавил, что оккупанты продолжают массово сносить поврежденные дома, а людей выселяют. Во дворах многоэтажек появляются масштабные свалки.

"Понемногу оккупанты начинают говорить правду, что компенсаций не будет (не сюрприз), заявления перерабатывают с "компенсации" на помощь по ремонту", - отметил Андрющенко.