У Маріуполі взимку не буде опалення, окупанти обіцяють намети для обігріву

"Озвучені плани на опалення взимку. Його не буде, але будуть встановлені палатки обігріву. Як в палатках збираюся обігріти понад 130 тисяч людей - скоріш відповідь, аніж питання", - йдеться у повідомленні.

За його словами, окупаційна влада планує роботу шкіл тільки у теплий період, а потім дітей нібито переведуть на дистанційне навчання.

Також радник мера додав, що окупанти продовжують масово зносити пошкоджені будинки, а людей виселяють. На подвір'ях багатоповерхівок утворюються масштабні сміттєзвалища.

"Потроху окупанти починають казати правду, що компенсацій не буде (не сюрприз), заяви переробляють з "компенсації" на допомогу по ремонту", - зазначив Андрющенко.