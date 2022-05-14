В Мариуполе заработало украинское ТВ, - советник мэра

"В Мариуполе, где есть электричество, хотя бы от генераторов, люди начали смотреть телевидение. Наше. Украинское. Через Т2", - отметил он.

Он также призвал украинские каналы пустить бегущую строку о том, что Украина борется за мариупольцев и гарантирует никакой уголовной ответственности и принудительной мобилизации.

"Это очень важно для реальной борьбы с дезинформацией оккупантов. Это шанс людям вырваться из гуманитраного ада", - добавил Андрющенко.