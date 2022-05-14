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В Мариуполе заработало украинское ТВ, - советник мэра

Фото: в Мариуполе доступны украинские каналы (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

В оккупированном Мариуполе заработало украинское телевидение. С восстановлением электроснабжения местные жители получили возможность принимать сигнал Т2.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Петра Андрющенко.

"В Мариуполе, где есть электричество, хотя бы от генераторов, люди начали смотреть телевидение. Наше. Украинское. Через Т2", - отметил он.

Он также призвал украинские каналы пустить бегущую строку о том, что Украина борется за мариупольцев и гарантирует никакой уголовной ответственности и принудительной мобилизации.

"Это очень важно для реальной борьбы с дезинформацией оккупантов. Это шанс людям вырваться из гуманитраного ада", - добавил Андрющенко.

Напомним, ранее Андрющенко заявлял, что в Мариуполе назревает гуманитарная катастрофа, людям не хватает еды и питьевой воды, а обнальщики грабят их завышенным курсом российского рубля.

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