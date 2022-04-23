В Мариуполе захватчики сорвали эвакуацию людей и принудительно вывезли их на оккупированную территорию

Мариупольцы ждали автобсы в Запорожье, зато приехали оккупанты и принудительно вывезли их на оккупированную территорию.

"В 11 часов возле ТЦ “Порт-Сити” собралось не менее 200 мариупольцев, которые ждали эвакуации в Запорожье. Вместо обещанных российской стороной автобусов, к мариупольцам подъехали российские военные и приказали расходиться, потому что “сейчас будет обстрел”. Фактчно, с применением принуждения в грубой форме людей разогнали. Автобусы так и не были поданы для погрузки", - пишет Андрющенко.

Одновременно с этим, оккупанты подали автобусы на точку у ТЦ “Метро” (200 метров от согласованной точки эвакуации), начали погрузку. После погрузки мариупольцам было ологошено, что “эвакуация” будет только в Докучаевск, то есть на оккупированную территорию. Права покинуть автобус людям не дали. В ответ на вопрос, " почему так?", прозвучал ответ, что “националисты обстреляли точку эвакуации”. То есть, очередную ложь, - добавил Петр Андрющенко.

Так, очередной раз россиянами была сорвана эвакуация. Нагло выкоростав попытки мариупольцев вернуться в дом.