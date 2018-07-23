В Мариуполе во время полевых работ подорвался трактор

В результате подрыва трактора в Мариуполе пострадавших нет

В Мариуполе Донецкой области во время полевых работ подорвался трактор. Об этом говорится в сообщении управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что инцидент произошел накануне днем. В частности, 22 июля в 12:00 диспетчер службы спасения получил сообщение о том, что во время работ в поле на неизвестном предмете подорвался трактор в микрорайоне Восточный.

"В результате происшествия была повреждена дисковая борона трактора. 44-летний тракторист в медицинской помощи не нуждался", - добавили в ГСЧС.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Марьинке в результате взрыва неизвестного предмета пострадали два человека.