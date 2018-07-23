У Маріуполі під час польових робіт підірвався трактор

Новини Надзвичайні події 23.07.2018 - 12:34
Фото: ілюстративне фото (mariupolrada.gov.ua)
Фото: ілюстративне фото (mariupolrada.gov.ua)

В результаті підриву трактора в Маріуполі постраждалих немає

У Маріуполі Донецької області під час польових робіт підірвався трактор. Про це йдеться в повідомленні управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Донецькій області.

Повідомляється, що інцидент стався напередодні вдень. Зокрема, 22 липня о 12:00 диспетчер служби порятунку отримав повідомлення про те, що під час робіт у полі на невідомий предмет підірвався трактор в мікрорайоні Східний.

"В результаті події пошкоджено дискову борону трактора. 44-річний тракторист медичної допомоги не потребував", - додали в ДСНС.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Мар'їнці в результаті вибуху невідомого предмету постраждали дві людини.

 

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Теги:  Донецьк,  Маріуполь,  подрыв,  трактор  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС