У Маріуполі під час польових робіт підірвався трактор

В результаті підриву трактора в Маріуполі постраждалих немає

У Маріуполі Донецької області під час польових робіт підірвався трактор. Про це йдеться в повідомленні управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Донецькій області.

Повідомляється, що інцидент стався напередодні вдень. Зокрема, 22 липня о 12:00 диспетчер служби порятунку отримав повідомлення про те, що під час робіт у полі на невідомий предмет підірвався трактор в мікрорайоні Східний.

"В результаті події пошкоджено дискову борону трактора. 44-річний тракторист медичної допомоги не потребував", - додали в ДСНС.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Мар'їнці в результаті вибуху невідомого предмету постраждали дві людини.