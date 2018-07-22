В Марьинке в результате взрыва неизвестного предмета пострадали два человека

Один из потерпевших наступил в собственном дворе на взрывной предмет

В Марьинке (Донецкая область) в результате взрыва неизвестного предмета на собственном дворе пострадали два человека. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ Нацполиции в Донецкой области.

Как сообщается, 45 и 43 - летние мужчины приехали к дому, в котором некоторое время не жили.

Проверяя двор, они подорвались на неизвестном предмете.

Установлено, что один из потерпевших наступил на собственном дворе на взрывной предмет, в результате чего произошел взрыв.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожье произошел взрыв во дворе частного дома по улице Первомайской.

Также сообщалось о взрыв в Авдеевке, произошедшего возле магазина.