В Марьинке в результате взрыва неизвестного предмета пострадали два человека
Один из потерпевших наступил в собственном дворе на взрывной предмет
В Марьинке (Донецкая область) в результате взрыва неизвестного предмета на собственном дворе пострадали два человека. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ Нацполиции в Донецкой области.
Как сообщается, 45 и 43 - летние мужчины приехали к дому, в котором некоторое время не жили.
Проверяя двор, они подорвались на неизвестном предмете.
Установлено, что один из потерпевших наступил на собственном дворе на взрывной предмет, в результате чего произошел взрыв.
По данному факту открыто уголовное производство по ст. 258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.
Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожье произошел взрыв во дворе частного дома по улице Первомайской.
Также сообщалось о взрыв в Авдеевке, произошедшего возле магазина.