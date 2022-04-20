В Мариуполе "волонтеры" ФСБ перешли в массовую информационную атаку
Через сеть "волонтеров" окупанты продолжают работать над общественным мнением, как внутри Мариуполя, так и снаружи. Практически все главные Тelegram-паблики уже находятся под контролем и администрированием оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Тelegram.
"От мягкого влияния "волонтеры" ФСБ перешли в массированную информационную атаку. Распространяют информацию о "вежливых русских солдатах и "кадыровцах". Наряду с этим, на словах мариупольцам рассказывают о том, что все оставшиеся в городе признаны "врагами" и будут арестовываться или мобилизовываться как "пушечное мясо". Все это откровенная провокация и неправда", - пишет Андрющенко.
По мнению чиновника, следующим шагом станет переход от информационно-психологического влияния к привлечению к сотрудничеству, в том числе на информационном фронте.
Напомним, на сегодня предварительно удалось согласовать гуманитарный коридор для эвакуации женщин и детей из Мариуполя.
Как писало РБК-Украина, задержанный СБУ нардеп Виктор Медведчук ранее обратился к президентам Украины и РФ с предложением обменять его на жителей и защитников Мариуполя. Однако, ответа от российской стороны не последовало. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что идею обмена предложил сам Медведук, но, по всей видимости, она не заинтересовала российскую сторону.