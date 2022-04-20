В Мариуполе "волонтеры" ФСБ перешли в массовую информационную атаку

Через сеть "волонтеров" окупанты продолжают работать над общественным мнением, как внутри Мариуполя, так и снаружи. Практически все главные Тelegram-паблики уже находятся под контролем и администрированием оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Тelegram .

"От мягкого влияния "волонтеры" ФСБ перешли в массированную информационную атаку. Распространяют информацию о "вежливых русских солдатах и ​​"кадыровцах". Наряду с этим, на словах мариупольцам рассказывают о том, что все оставшиеся в городе признаны "врагами" и будут арестовываться или мобилизовываться как "пушечное мясо". Все это откровенная провокация и неправда", - пишет Андрющенко.

По мнению чиновника, следующим шагом станет переход от информационно-психологического влияния к привлечению к сотрудничеству, в том числе на информационном фронте.