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В Маріуполі "волонтери" ФСБ перейшли в масову інформаційну атаку

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Маріуполь, Середа 20 квітня 2022 11:47
В Маріуполі "волонтери" ФСБ перейшли в масову інформаційну атаку Фото: в'їзд до Маріуполя (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Через мережу "волонтерів" окупанти продовжують працювати над суспільною думкою, як в середині Маріуполя, так і назовні. Майже всі головні Тelegram-пабліки уже знаходяться під контролем та адмініструванням окупантів.

Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на повідомлення радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в Тelegram.

"Від м’якого впливу "волонтери" ФСБ перейшли в масовану інформаційну атаку. Розповсюджують інформацію про "ввічливих російських солдат та "кадирівців". Поряд з цим на словах маріупольцям розповідають про те, що всіх, хто залишився в місті визнано "ворогом" і будуть арештовувати або мобілізовувати як "гарматне м’ясо". Все це відверта провокація та неправда", - пише Андрющенко.

На думку посадовця, наступним кроком буде перехід від інформаційно-психологічного впливу до залучення у співпрацю, у тому числі на інформаційному фронті.

Нагадаємо, на сьогодні попередньо вдалося погодити гуманітарний коридор для евакуації жінок та дітей із Маріуполя.

Як писало РБК-Україна, затриманий СБУ нардеп Віктор Медведчук раніше звернувся до президентів України та РФ із пропозицією обміняти його на мешканців та захисників Маріуполя. Проте відповіді від російської сторони не було. Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк зазначив, що ідею обміну запропонував сам Медведук, але, мабуть, вона не зацікавила російську сторону.

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