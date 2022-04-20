В Маріуполі "волонтери" ФСБ перейшли в масову інформаційну атаку

Через мережу "волонтерів" окупанти продовжують працювати над суспільною думкою, як в середині Маріуполя, так і назовні. Майже всі головні Тelegram-пабліки уже знаходяться під контролем та адмініструванням окупантів.

Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на повідомлення радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в Тelegram .

"Від м’якого впливу "волонтери" ФСБ перейшли в масовану інформаційну атаку. Розповсюджують інформацію про "ввічливих російських солдат та "кадирівців". Поряд з цим на словах маріупольцям розповідають про те, що всіх, хто залишився в місті визнано "ворогом" і будуть арештовувати або мобілізовувати як "гарматне м’ясо". Все це відверта провокація та неправда", - пише Андрющенко.

На думку посадовця, наступним кроком буде перехід від інформаційно-психологічного впливу до залучення у співпрацю, у тому числі на інформаційному фронті.