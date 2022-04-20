Подоляк об обмене Медведчука на защитников Мариуполя: это его инициатива

Идею обмена задержанного Виктора Медведчука на жителей и защитников осажденного Мариуполя предложил сам народный депутат. Но, по всей видимости, она не заинтересовала российскую сторону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью советника главы Офиса президента Михаила Подоляка для "НВ".

По его словам, Медведчук является элементом войны и был одним из тех, кто спровоцировал агрессию России против Украины.

"Мы готовы обменять этого субъекта на определенное количество наших военнопленных, потому что для нас наши люди гораздо важнее", - отметил Подоляк.

Он также подчеркнул, что и сам Медведчук хочет найти выход из ситуации, поскольку ему придется давать показания о том, что он делал с 2014 года в Украине и почему его деятельность привела к российскому вторжению.

"Это была его инициатива: предложить себя в обмен на жителей и защитников Мариуполя. По моему мнению, это была единственная формула, по которой можно было отдать этого субъекта и забрать всех наших людей из Мариуполя, чтобы они там не погибали с учетом того, как ведет войну Российская Федерация. Там ковровые бомбардировки - и крылатые ракеты, и артиллерия бесконечно утюжат "Азовсталь", - отметил Подоляк.

Он добавил, что российская сторона на сегодня просто игнорирует Медведчука, поскольку он "развел их на большие деньги и при этом постоянно врал".