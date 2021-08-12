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В Мариуполе в течение месяца на улице могут требовать документы: названа причина

Автор: РБК-Украина

В пятницу, 13 августа, Служба безопасности Украины начинает масштабные многоэтапные плановые учения по противодействию диверсионным и террористическим угрозам на территории Донецкой и Луганской областей. В связи с этим у жителей города могут спрашивать документы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Тренировка проходить в течение месяца в условиях, максимально приближенных к реальным, с использованием огнестрельного оружия и бронетехники", - говорится в сообщении.

СБУ призывает жителей региона с пониманием отнестись к возможным неудобствам, сохранять спокойствие и соблюдать правила личной безопасности.

"Просим граждан при необходимости передвижения по городу иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт, водительское удостоверение, справку об обучении и т.д.)", - говорится в сообщении.

При этом в СБУ попросили в случае обнаружения подозрительных предметов или получения информации о противоправных действиях неизвестных лиц, их причастность к незаконным вооруженным формированиям сообщать по следующим адресам и телефонам:

  • второе управление (с дислокацией в г.. Мариуполь) Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях, тел .: 0629-52-53-94;
  • третье управление (с дислокацией в г.. Северодонецк) Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях, тел .: 06452-6-81-10, 06452-4-42-81;
  • телефон доверия СБУ: 0-800- 501-482;
  • Главное управление Национальной полиции в Донецкой области, тел .: 102, 0629-51-98-01;
  • Главное управление Национальной полиции в Луганской области, тел .: 102, 06457-0-51-88.
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Служба безопасности УкраиныМариуполь