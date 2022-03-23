В Маріуполі російські окупанти знищили художній музей

У Маріуполі російські окупанти зруйнували будівлю Художнього музею імені Архипа Куїнджі. Зазначається, що там були оригінали картин всесвітньо відомих українських митців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Маріупольську міську раду.