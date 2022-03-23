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В Маріуполі російські окупанти знищили художній музей

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Маріуполь, Середа 23 березня 2022 16:39
В Маріуполі російські окупанти знищили художній музей Окупанти знищили у Маріуполі художній музей (t.me/mariupolrada)
Автор: Тетяна Самарук

У Маріуполі російські окупанти зруйнували будівлю Художнього музею імені Архипа Куїнджі. Зазначається, що там були оригінали картин всесвітньо відомих українських митців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Маріупольську міську раду.

Терористи знищили будівлю Художнього музею імені Архипа Куїнджі, українського художника реаліста.

Зокрема, у Національній спілці художників України повідомили, що оригіналів картин Куїнджі на момент нападу не було. Однак, там залишалися лише копії Андрія Яланського й Олександра Ольхова.

Також у музеї залишалися оригінали робіт всесвітньо відомих митців з України:

  • Мариніста Івана Айвазовського;
  • Живописиці Тетяни Яблонської;
  • Живописця Миколи Глущенка;
  • Ілюстратора Михайла Дерегуса.

Наразі невідомо, яка доля спіткала картини митців. У фонді музею налічувалося приблизно 2 тисячі експонатів.

Раніше ми повідомляли, що в Маріуполі військові знищили ворожий літак.

Також ми писали, що у Маріуполі окупанти маскують сигнальні маячки у гаджети для виявлення позицій ЗСУ.

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