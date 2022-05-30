У Маріуполі росіяни завершили вантажити українську сталь на кораблі, їх готують до відправки
Російські загарбники продовжують мародерити в Маріуполі. Вони вже завершили навантаження свого корабля українською сталлю і збираються вивезти її до Ростова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.
За його словами, в маріупольському порту окупанти закінчили навантаження рулоної сталі на судно РМ3 класу "Славутич" під прапором Росії.
"Вихід з акваторії порту попередньо заплановано на ранок завтра. Пункт призначення - Ростов-на-Дону. Офіційне мародерство Росії можна вважати розпочатим. Лють. Просто Лють!", - обурюється Андрющенко.
Нагадаєо, днями у порт Маріуполя зайшло російське вантажне судно типу "річка-море". На нього завантажують метал, що належить Україні.
У мерії повідомили, що 28 травня колаборанти почали вантажити металопродукцію у порту.
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