У Маріуполі росіяни завершили вантажити українську сталь на кораблі, їх готують до відправки

Російські загарбники продовжують мародерити в Маріуполі. Вони вже завершили навантаження свого корабля українською сталлю і збираються вивезти її до Ростова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.