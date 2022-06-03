В Мариуполе в расстрелянном ради сюжета для росТВ доме обнаружили тела шестерых погибших

В Мариуполе россияне начали разбирать завалы в домах, расстрелянных из танков ради сюжета для российского телевидения. В завалах одного из таких домов нашли тела шести человек - пятерых мужчин и женщины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram .

"Помните пропагандистское видео Russia Today (RT), как российский танк в упор расстреливает гражданские дома ради хорошего кадра? Тогда мы указывали, что видео снято в районе ул. Пашковского и пр. Первого мая... Вчера из-под завалов дома, который был для шоу расстрелян российским танком, извлекли 6 тел погибших гражданских", - написал он.

По его словам, оккупанты вывезли тела в братскую могилу в с. Виноградное.

Андрющенко добавил, что это первый зафиксированный и неоспоримый факт убийства гражданских в Мариуполе для видео контента.

"Если у военной преступности есть недостижимая высота, то россияне ее преодолели", - подчеркнул он.

Отметим, видео было обнародовано на 45-1 день войны. В сюжете видно, как российский танк едет по улицам Мариуполя и расстреливает гражданские дома. Эти действия оккупанты объяснили необходимостью "уничтожения снайперов Азова".