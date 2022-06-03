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У Маріуполі в розстріляному заради сюжету для росТВ будинку виявили тіла шістьох загиблих

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Маріуполь, П'ятниця 03 червня 2022 10:31
У Маріуполі в розстріляному заради сюжету для росТВ будинку виявили тіла шістьох загиблих Фото: у Маріуполі в розстріляному заради сюжету для ростб будинку виявили тіла шістьох загиблих (t.me/andriyshTime)
Автор: Валерія Поліщук

У Маріуполі росіяни почали розбирати завали в будинках, розстріляних з танків заради сюжету для російського телебачення. У завалах одного з таких будинків знайшли тіла шести осіб - п'ятьох чоловіків і жінки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram.

"Пам'ятаєте пропагандистське відео Russia Today (RT), як російський танк впритул розстрілює цивільні будинки заради хорошого кадру ? Тоді ми вказували, що відео знято в районі вул. Пашковського та вул. Першого Травня... Вчора з-під завалів будинку, який був для шоу розстріляний російським танком, витягли 6 тіл загиблих цивільних", - написав він.

За його словами, окупанти вивезли тіла в братську могилу в с. Виноградне.

Андрющенко додав, що це перший зафіксований і незаперечний факт вбивства цивільних у Маріуполі для відео контенту.

"Якщо у військової злочинності є недосяжна висота, то росіяни її подолали", - підкреслив він.

Зазначимо, відео було оприлюднено на 45-1 день війни. У сюжеті видно, як російський танк їде вулицями Маріуполя і розстрілює цивільні будинки. Ці дії окупанти пояснили необхідністю "знищення снайперів Азова".

Нагадаємо, за три місяці війни у Маріуполі загинули щонайменше 22 тисячі людей.

Крім того, у Маріуполі росіяни ввели смертну кару.

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