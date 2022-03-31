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В Мариуполе пропали сотрудники агентства ООН по делам беженцев

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Мариуполь, Четверг 31 марта 2022 05:47
В Мариуполе пропали сотрудники агентства ООН по делам беженцев Фото: в Мариуполе перестали выходить на связь сотрудники агентства по делам беженцев (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Украине не может связаться с некоторыми из своих сотрудников в Мариуполе. Верховный комиссар организации Филиппо Гранди призвал российских оккупантов соблюдать обязательства по эвакуации мирного населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Некоторым (сотрудника Агентства - ред.) удалось выбраться. Некоторые внутри, и мы не можем связаться с ними в данный момент. Это мои коллеги", - сказал Гранди корреспонденту телеканала.

Верховный комиссар ООН призвал российских захватчиков к "твердым обязательствам" в отношении того, что не будет боевых действий и дать возможность управлять гуманитарными коридорами, добавив. Гранди добавил, что это очень сложно и потребовал таких заверений, поскольку без них не возможно провести эвакуацию мирного населения.

Напомним, в Мариуполе последние несколько дней не прекращаются боевые действия. Ежедневно местные жители пытаются выехать из города - 30 марта удалось эвакуировать в Запорожье более 800 человек.

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