У Маріуполі зникли Співробітники агентства ООН у справах біженців

Фото: у Маріуполі перестали виходити на зв'язок співробітники агентства у справах біженців (GettyImages)

Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) в Україні не може зв'язатися з деякими зі своїх співробітників в Маріуполі. Верховний комісар організації Філіппо Гранді закликав російських окупантів дотримуватися зобов'язань з евакуації мирного населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Деяким (співробітника Агентства - ред.) вдалося вибратися. Деякі всередині, і ми не можемо зв'язатися з ними в цей момент. Це мої колеги", - сказав Гранді кореспонденту телеканалу. Верховний комісар ООН закликав російських загарбників до "твердих зобов'язань" щодо того, що не буде бойових дій і дати можливість керувати гуманітарними коридорами, додавши. Гранді додав, що це дуже складно і зажадав таких запевнень, оскільки без них не можливо провести евакуацію мирного населення.