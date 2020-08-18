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В Мариуполе произошла стрельба, есть пострадавший

Мариуполь, Вторник 18 августа 2020 13:28
В Мариуполе произошла стрельба, есть пострадавший
Фото: пистолет (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Стрельба произошла на территории комбината

В Кальмиусском районе (Мариуполь) мужчина в шапке и искусственной бороде "Деда Мороза" стрелял в охранника одного из комбинатов. В результате в пострадавшего попали несколько пуль, его госпитализировали.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой области.

Сообщается, что мужчина совершил 5 выстрелов в сторону местного жителя, после чего скрылся с места преступления.

В Мариуполе произошла стрельба, есть пострадавшийФото: стрелок (police.dn.ua)

На поиски злоумышленника ориентирован весь личный состав полиции. Предварительная квалификация события - ст. 15, ч. 1,2 ч. 1 ст. 115 Уголовного Кодекса Украины (покушение на умышленное убийство).

"Правоохранители опросили всех свидетелей происшествия, изъяли записи с камер видеонаблюдения, осуществили осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства. Назначен ряд экспертиз", - говорится в сообщении.

Напомним, в Запорожье возле супермаркета произошел конфликт, который перерос в стрельбу, в результате был госпитализирован мужчина с ранениями.

Отметим, в Киевской области мужчина устроил стрельбу, в результате инцидента пострадавших нет; по данным полиции, стрелок хотел похвастаться оружием.

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