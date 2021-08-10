В Мариуполе произошла авария на металлургическом комбинате. Пострадали 5 рабочих

При выполнении работ по ремонту оборудования произошел выброс горячей пыли с агломератной машины. В результате аварии получили повреждения рабочие, находившиеся рядом - заместитель начальника одного из цехов, старший мастер и мастер, а также два электромонтера.

Пострадавших доставили в ожоговое отделение городской больницы.

Фото: в Мариуполе произошла авария на фабрике (don.gp.gov.ua)

Прокуратура начала уголовное производство по факту нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 272 УК Украины).

Проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия для установления всех обстоятельств и свидетелей происшествия.