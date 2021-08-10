У Маріуполі сталася аварія на металургійному комбінаті. Постраждали 5 робітників

На аглофабриці ПАТ "ММК імені Ілліча" в місті Маріуполі 9 серпня сталася аварія. В результаті якої п'ятеро робітників отримали термічні опіки.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу прокуратури Донецької області.
При виконанні робіт з ремонту обладнання стався викид гарячого пилу з агломератної машини. В результаті аварії отримали пошкодження робітники, що знаходилися поруч - заступник начальника одного з цехів, старший майстер і майстер, а також два електромонтери.
Постраждалих доставили в опікове відділення міської лікарні.
Прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі наслідки (ч.2 ст. 272 КК України).
Проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії для встановлення всіх обставин і свідків події.