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В Мариуполе продолжается строительство "Метинвест Политехники"

Новина українською →
Донбасс, Среда 16 февраля 2022 18:36
В Мариуполе продолжается строительство "Метинвест Политехники" Фото: проект университета (metinvestholding.com)
Автор: Наталия Гурковская

Акционеры группы "Метинвест" Ринат Ахметов и Вадим Новинский посетили стройплощадку первого в стране частного технического вуза "Метинвест Политехника".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу группы компаний.

На данный момент все строительные работы в активной фазе, в них задействованы более 150 человек.

На сегодня завершен самый трудоемкий этап строительства "Метинвест Политехники" - возведена часть здания, которая находится ниже пола первого этажа, смонтированы первые стальные конструкции.

Главный корпус университета буде 12-этажным, там разместят учебные классы, библиотеку и сверхсовременные лаборатории, на крыше обустроят террасу. Также строят современное общежитие для будущих студентов. Рядом построят спорткомплекс. На территории студгородка высадят деревья и кустарники.

ВУЗ откроет свои двери для студентов в сентябре 2022 года. Уже собраны высококвалифицированные преподаватели, разработаны современные образовательные программы и получены лицензии от Минобразования. Студентов будут обучать по девяти востребованным специальностям.

Гендиректор "Метинвеста" Юрий Рыженков уверен, что строительство вуза - это история о патриотизме и выборе своей страны для жизни и работы.

"Здесь будут учиться лучшие студенты со всей Украины. Мы в этом уверены. "Метинвест Политехника" - заявка на будущее, сигнал о том, что группа "Метинвест" в Украине всерьез и надолго. Этими инвестициями мы говорим о своей уверенности в стабильности и развитии нашей Украины", - заявил Рыженков.

А ректор "Метинвест Политехники" Александр Поважный убежден, что университет обязан стать центром креативной науки и больших достижений.

Как сообщалось, созданный в июне 2020 года первый в Украине негосударственный горно-металлургический университет "Метинвест Политехника", получил лицензии на подготовку профильных специалистов.

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