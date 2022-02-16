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У Маріуполі триває будівництво "Метінвест Політехніки"

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Донбас, Середа 16 лютого 2022 18:36
У Маріуполі триває будівництво "Метінвест Політехніки" Фото: проект університету (metinvestholding.com)
Автор: Наталія Гурковська

Акціонери Групи "Метінвест" Рінат Ахметов і Вадим Новинський відвідали будмайданчик першого в країні приватного технічного вишу "Метінвест Політехніка".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу групи компаній.

На цей час всі будівельні роботи в активній фазі, в них задіяні понад 150 осіб.

На сьогодні завершено найбільш трудомісткий етап будівництва "Метінвест Політехніки" - зведена частина будівлі, яка знаходиться нижче підлоги першого поверху, змонтовані перші сталеві конструкції.

Головний корпус університету буде 12-поверховим, там розмістять навчальні класи, бібліотеку та надсучасні лабораторії, на даху облаштують терасу. Також будують сучасний гуртожиток для майбутніх студентів. Поруч побудують спорткомплекс. На території студмістечка висадять дерева і чагарники.

ВНЗ відкриє свої двері для студентів у вересні 2022 року. Вже зібрані висококваліфіковані викладачі, розроблені сучасні освітні програми та отримані ліцензії від Міносвіти. Студентів навчатимуть за дев'ятьма затребуваними спеціальностями.

Гендиректор "Метінвесту" Юрій Риженков впевнений, що будівництво вузу - це історія про патріотизм і вибір своєї країни для життя і роботи.

"Тут навчатимуться кращі студенти з усієї України. Ми в цьому впевнені. "Метінвест Політехніка" - заявка на майбутнє, сигнал про те, що група "Метінвест" в Україні всерйоз і надовго. Цими інвестиціями ми говоримо про свою впевненість у стабільності та розвитку нашої України", - заявив Риженков.

А ректор "Метінвест Політехніки" Олександр Поважний переконаний, що університет зобов'язаний стати центром креативної науки і великих досягнень.

Як повідомлялось, створений у червні 2020 року перший в Україні недержавний гірничо-металургійний університет "Метінвест Політехніка", отримав ліцензії на підготовку профільних фахівців.

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