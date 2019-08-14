В Мариуполе при пожаре пострадали двое детей

В Мариуполе вечером 13 августа в результате пожара пострадали двое малолетних детей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В результате пожара отравление продуктами горения получили дети двух и трех лет. Они доставлены в детскую городскую больницу в удовлетворительном состоянии. О причинах пожара не сообщается.

"Пожар произошел в частном доме около 19:20 по улице Тимирязева. Ликвидировать пожар удалось в 19:48. К тушению пожара привлекалось 11 человек личного состава и 2 единицы техники", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в результате пожара в Киевской области погибли двое детей четырех и двух лет.

После этого полиция Киевской области открыла дело, так как их мать закрыла детей в комнате из-за чего спасти малышей не удалось.

Также, в Харькове 11 августа произошел пожар в многоэтажном доме. В результате пожара было спасено 4 человек, среди которых 3 ребенка. В целом было эвакуировано 13 человек