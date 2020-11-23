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У Маріуполі пошкодили два офіси політичної партії

Маріуполь, Понеділок 23 листопада 2020 16:55
У Маріуполі пошкодили два офіси політичної партії
Фото: пошкоджений офіс (police.dn.ua)
Автор: Дмитро Левицький

У Маріуполі невідомі особи за ніч пошкодили два офіси однієї з політичних партій. Правоохоронці порушили кримінальну справу за фактом хуліганства.

Про це повідомляє поліція Донецької області.

Вранці 23 листопада правоохоронці отримали заяву про пошкодження офісів партії у Центральному та Лівобережному районах. Невідомі розбили вікна та облили стіни будівель речовиною, схожою на червону фарбу.

Поліція відкрила провадження за статтею 296 Кримінального кодексу України. Зараз правоохоронці встановлюють правопорушників.

За інформацією місцевого видання 0629, невідомі пошкодили офіси політичної партії "ОПЗЖ". Видання також опублікувало фото з пошкодженими приміщеннями.

Фото: пошкоджений офіс "ОПЗЖ" у Маріуполі (0629.com.ua)

Нагадаємо, у липні цього року у Полтаві в офіс "ОПЗЖ" кинули гранату. В результаті вибуху одна людина отримала поранення.

Також РБК-Україна писало, що в Одеській області в редакцію видання кинули "коктейль Молотова".

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Новини України Суспільство Маріупольпартияофисхулиганство

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