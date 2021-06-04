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В Мариуполе потоп: затоплены дома и улицы

Автор: Анастасия Рокитна

В Мариуполе всю ночь шел проливной дождь, заливая дома и улицы водой во всех районах города. Обильные осадки затопили квартиры в многоэтажках.

Об этом сообщает mrpl.city.

В поселке Ляпино затопило дома. На фото видно, что в огородах и садах стоит вода. Жители частного сектора попросили помощи спасателей.

Фото: водой залило дом (mrpl.city)

В Приморском районе города вода залила 4 этажа в доме №9 по проспекту Лунина. В Центральном районе по бульвару Шевченко, 93 залило квартиры с 9 по 4 этажи.

По информации патрульной полиции Донецкой области, сегодня, 4 июня, затруднено движение автотранспорта на следующих участках дороги:

  • ул. Макара Мазая;
  • пр. Металлургов (Кирова);
  • пр. Металлургов ("восьмые проходные");
  • ул. Громовой (Самолет);
  • ул. Карпинского;
  • ул. Покрышкина;
  • ул. Лунина.

Сообщается, что в Мариуполе за три часа выпало более половины месячной нормы осадков. Дожди будут идти минимум до конца суток.

Напомним, синоптики рассказали, какой будет погода на выходные.

Кроме того, синоптики назвали дату потепления в Украине до +25 градусов и выше.

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