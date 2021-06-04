В Мариуполе потоп: затоплены дома и улицы

В поселке Ляпино затопило дома. На фото видно, что в огородах и садах стоит вода. Жители частного сектора попросили помощи спасателей.

Фото: водой залило дом (mrpl.city)

В Приморском районе города вода залила 4 этажа в доме №9 по проспекту Лунина. В Центральном районе по бульвару Шевченко, 93 залило квартиры с 9 по 4 этажи.

По информации патрульной полиции Донецкой области, сегодня, 4 июня, затруднено движение автотранспорта на следующих участках дороги:

ул. Макара Мазая;

пр. Металлургов (Кирова);

пр. Металлургов ("восьмые проходные");

ул. Громовой (Самолет);

ул. Карпинского;

ул. Покрышкина;

ул. Лунина.

Сообщается, что в Мариуполе за три часа выпало более половины месячной нормы осадков. Дожди будут идти минимум до конца суток.