RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Маріуполі потоп: затоплено будинки та вулиці

Автор: Анастасія Рокитна

У Маріуполі всю ніч йшов проливний дощ, заливаючи будинки і вулиці водою у всіх районах міста. Рясні опади затопили квартири в багатоповерхівках.

Про це повідомляє mrpl.city.

У селищі Ляпіно затопило будинки. На фото видно, що в городах і садах стоїть вода. Мешканці приватного сектору попросили допомоги рятувальників.

Фото: водою залило будинок (mrpl.city)

У Приморському районі міста вода залила 4 поверхи в будинку №9 по проспекту Луніна. У Центральному районі по бульвару Шевченка, 93 залило квартири з 9 по 4 поверхи.

За інформацією патрульної поліції Донецької області, сьогодні, 4 червня, ускладнено рух автотранспорту на наступних ділянках дороги:

  • вул. Макара Мазая;
  • пр. Металургів (Кірова);
  • пр. Металургів ("восьмі прохідні");
  • вул. Громовий (Літак);
  • вул. Карпінського;
  • вул. Покришкіна;
  • вул. Луніна.

Повідомляється, що в Маріуполі за три години випало більше половини місячної норми опадів. Дощі йтимуть мінімум до кінця доби.

Нагадаємо, синоптики розповіли, якою буде погода на вихідні.

Крім того, синоптики назвали дату потепління в Україні до +25 градусів і вище.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України МаріупольливеньПогода