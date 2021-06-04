У Маріуполі потоп: затоплено будинки та вулиці

У Маріуполі всю ніч йшов проливний дощ, заливаючи будинки і вулиці водою у всіх районах міста. Рясні опади затопили квартири в багатоповерхівках.
Про це повідомляє mrpl.city.
У селищі Ляпіно затопило будинки. На фото видно, що в городах і садах стоїть вода. Мешканці приватного сектору попросили допомоги рятувальників.
У Приморському районі міста вода залила 4 поверхи в будинку №9 по проспекту Луніна. У Центральному районі по бульвару Шевченка, 93 залило квартири з 9 по 4 поверхи.
За інформацією патрульної поліції Донецької області, сьогодні, 4 червня, ускладнено рух автотранспорту на наступних ділянках дороги:
Повідомляється, що в Маріуполі за три години випало більше половини місячної норми опадів. Дощі йтимуть мінімум до кінця доби.