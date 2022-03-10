В Мариуполе за последние сутки родилось 24 ребенка
В Мариуполе во время сложной ситуации в городе малыши продолжают появляться на свет. В частности, с 9 на 10 марта родилось 24 ребенка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мариупольский городской совет.
Сообщается, что с 9 на 10 марта 2022 года в Мариуполе родилось 24 ребенка.
"Пусть в жизни наших новых маленьких мариупольцев никогда больше не будет войны. Пусть в нашем родном городе никогда больше не будет войны. Украина победит. Держимся, мариупольцы", – говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что оккупанты обстреляли роддом в Мариуполе. Люди находились под завалами.
Также мы писали, как получить справку о рождении ребенка в военных условиях.
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