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В Мариуполе за последние сутки родилось 24 ребенка

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Мариуполь, Четверг 10 марта 2022 16:41
В Мариуполе за последние сутки родилось 24 ребенка В Мариуполе родилось 24 ребенка (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В Мариуполе во время сложной ситуации в городе малыши продолжают появляться на свет. В частности, с 9 на 10 марта родилось 24 ребенка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мариупольский городской совет.

Сообщается, что с 9 на 10 марта 2022 года в Мариуполе родилось 24 ребенка.

"Пусть в жизни наших новых маленьких мариупольцев никогда больше не будет войны. Пусть в нашем родном городе никогда больше не будет войны. Украина победит. Держимся, мариупольцы", – говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что оккупанты обстреляли роддом в Мариуполе. Люди находились под завалами.

Также мы писали, как получить справку о рождении ребенка в военных условиях.

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