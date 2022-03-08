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Как получить справку о рождении ребенка в военных условиях: разъяснение для родителей

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Вторник 08 марта 2022 15:21
Как получить справку о рождении ребенка в военных условиях: разъяснение для родителей Фото: Как получить справку о рождении ребенка в военных условиях (frepik)
Автор: Анна Шиканова

Получить документ о рождении ребенка в военных условиях украинцам станет намного проще. Сейчас выдать справку может любой медицинский работник, который присутствовал при рождении ребенка или осматривал его после рождения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченную ВР Украины по правам человека Людмилу Денисову.

Она сообщила, что процедуру регистрации рождения ребенка вне учреждений охраны здоровья упростили. В Минздраве утвердили приказ от 4 марта 2022 года №407 "Об обеспечении регистрации новорожденного ребенка в условиях военного положения".

Теперь в случае, если роды произошли за пределами учреждения охраны здоровья, документ о рождении ребенка в форме медицинского свидетельства о рождении (форма 103/о) могут выдавать медицинские работники, которые присутствовали при родах или проводили первый осмотр новорожденного.

Засвидетельствовать рождение ребенка таким способом могут все медицинские работники, в том числе и те, кто оказывал экстренную медицинскую помощь.

Если нет возможности выписать медицинское свидетельство о рождение (форму 103/о), медработник может выписать справку в вольной форме.

Также упростили и получения свидетельства о рождении. Теперь матерям достаточно обратиться лично в учреждение охраны здоровья.

При этом нужно иметь с собой медицинские документы о наблюдении беременности или же быть зарегистрированной в электронной системе охраны здоровья, где есть записи о беременности.

Напомним, ранее м писали о том, что украинцы могут без ограничений оплачивать карточками ПриватБанка за границей.

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