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У Маріуполі за останню добу народилося 24 дитини

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Маріуполь, Четвер 10 березня 2022 16:41
У Маріуполі за останню добу народилося 24 дитини У Маріуполі народилося 24 дитини (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

У Маріуполі під час складної ситуації в місті малюки продовжують зʼявлятися на світ. Зокрема, з 9 на 10 березня народилося 24 дитини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Маріупольську міську раду.

Повідомляється, що з 9 на 10 березня 2022 року у Маріуполі народилося 24 дитинки.

"Нехай у житті наших нових маленьких маріупольців ніколи більше не буде війни. Нехай у нашому рідному місті ніколи більше не буде війни. Україна переможе. Тримаємося, маріупольці", – йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що окупанти обстріляли пологовий будинок у Маріуполі. Люди перебували під завалами.

Також ми писали, як отримати довідку про народження дитини у військових умовах.

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