В Мариуполе получили доказательства госизмены экс-депутатов от ОПЗЖ

Городские власти выяснили, что ключевые лица партийной ячейки ОПЗЖ не просто поддержали оккупантов, а стали их информаторами и корректировщиками огня.

Армия РФ благодаря помощи коллаборантов с первых дней приступила к уничтожению критической инфраструктуры. Как выяснилось, к уничтожению коммунальных предприятий, складов, базовых станций, линий электропередач, магистрального водопровода, эвакуационного транспорта приложились партийцы ОПЗЖ.

"Место собрания чрезвычайного штаба городских служб довольно быстро дискредитировалось и также подвергалось обстрелам. Оказалось, что именно предатели-депутаты из ОПЗЖ помогли россиянам быстро парализовать город и создать гуманитарную катастрофу", – говорится в сообщении.

По информации горсовета, сейчас они активно создают оккупационную администрацию. Все собранные материалы власти передали в СБУ, но решили отдельно обнародовать список "отбросов, помогавших убивать мариупольцев":