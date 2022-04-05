UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Мариуполе получили доказательства госизмены экс-депутатов от ОПЗЖ

Фото: Разрушенный полностью Мариуполь (t.me/s/Pravda_Gerashchenko)
Автор: Антон Федорцив

Мариупольский городской совет собрал доказательства коллаборационизма пяти бывших депутатов от "Оппозиционной платформы – За жизнь", что привело к гуманитарной катастрофе города.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на официальный Telegram-канал горсовета.

Городские власти выяснили, что ключевые лица партийной ячейки ОПЗЖ не просто поддержали оккупантов, а стали их информаторами и корректировщиками огня.

Армия РФ благодаря помощи коллаборантов с первых дней приступила к уничтожению критической инфраструктуры. Как выяснилось, к уничтожению коммунальных предприятий, складов, базовых станций, линий электропередач, магистрального водопровода, эвакуационного транспорта приложились партийцы ОПЗЖ.

"Место собрания чрезвычайного штаба городских служб довольно быстро дискредитировалось и также подвергалось обстрелам. Оказалось, что именно предатели-депутаты из ОПЗЖ помогли россиянам быстро парализовать город и создать гуманитарную катастрофу", – говорится в сообщении.

По информации горсовета, сейчас они активно создают оккупационную администрацию. Все собранные материалы власти передали в СБУ, но решили отдельно обнародовать список "отбросов, помогавших убивать мариупольцев":

  • Иващенко Константин Владимирович
  • Хаджинов Дмитрий Михайлович
  • Хармышев Евгений Александрович
  • Сотникова Наталья Анатольевна
  • Карпенко Елена Васильевна

Напомним, что мэр Рубежного получил подозрение за сотрудничество с оккупантами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МариупольДонецкая областьгосизменаОппозиционная платформа За життяВторжение России в УкраинуВойна России против Украины