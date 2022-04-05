Мэра Рубежного подозревают в коллаборационизме: призвал к поддержке РФ
Против мэра города Рубежное Луганской области возбудили уголовное производство по статье "коллаборационизм".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
Сообщается, что в марте 2022 года мэр города Рубежное осуществлял публичные призывы к поддержке решений и действий Российской Федерации в части так называемой "военной операции" на территории Украины, вооруженных формирований и оккупационной администрации РФ.
Также он призвал к сотрудничеству с государством-агрессором, вооруженными формированиями и оккупационной администрацией РФ. К тому же презирал к непризнанию государственного суверенитета на временно оккупированных территориях Украины.
Отмечается, что при процессуальном руководстве Луганской областной прокуратуры зарегистрировано уголовное производство по факту коллаборационной деятельности (ч. 1 ст. 111-1 УК Украины).
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