В Мариуполе полиция обнаружила тайник боевиков с оружием, похищенным в Крыму

Оружие, георгиевские ленты и окровавленную одежду полиция нашла в украденном автомобиле

Правоохранители обнаружили в Мариуполе тайник боевиков с похищенным в 2014 году автомобилем. Салон машины был заполнен оружием, которое раньше принадлежало воинской части АР Крым, передает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Так, в автомобиле правоохранители нашли автоматы воинской части, гранатомет и около тысячи патронов. Личности предателей уже установлены.

В ходе обысков правоохранители обнаружили автомобиль в гараже мариупольского кооператива в Приморском районе. Владельцем гаража является местный житель, однако помещение он сдал знакомым четыре года назад.

"В угнатнном автомобиле полицейские обнаружили 8 автоматов, гранатомет с 3 выстрелами к нему, и около тысячи патронов. Кроме того, в салоне было спрятано георгиевские ленты и камуфляж с пятнами крови. Это дает возможность предполагать, что хозяина вещей ранили", - сообщили в полиции.

Фото: тайник боевиков (facebook.com/mvs.gov.ru)

Оперативникам стало известно, что во время освобождения Мариуполя террористы скрылись на временно оккупированной территории. Сейчас они продолжают там находиться и воевать против Украины. Их личности установлены.

Открыто уголовное производство, работа по данному факту продолжается.

Напомним, 9 июля 2018 года на контрольном пункте въезда-выезда "Каланчак" сотрудники Государственной пограничной службы Украины обнаружили оружие и боеприпасы, которые мужчина вез в аннексированный Российской Федерацией Крым.