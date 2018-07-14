У Маріуполі поліція виявила сховок бойовиків зі зброєю, викраденої в Криму

Зброю, георгіївські стрічки та закривавлений одяг поліція знайшла у вкраденому автомобілі

Правоохоронці виявили у Маріуполі сховок бойовиків із викраденим у 2014 році автомобілем. Салон машини був заповнений зброєю, яка раніше належала військовій частині АР Крим, передає прес-служба Національної поліції України.

Так, в автомобілі правоохоронці знайшли автомати військової частини, гранатомет та близько тисячі набоїв. Особи зрадників уже встановлені.

У ході обшуків правоохоронці виявили автомобіль у гаражі маріупольського кооперативу в Приморському районі. Власником гаража є місцевий мешканець, проте приміщення він здав знайомим чотири роки тому.

"У відігнаному автомобілі поліцейські виявили 8 автоматів, гранатомет із 3 пострілами до нього, та з тисячу набоїв. Крім того, в салоні було заховано георгіївські стрічки та камуфляж з плямами крові. Це дає змогу припускати, що господаря речей було поранено", - повідомили в поліції.

Фото: сховок бойовиків (facebook.com/mvs.gov.ua)

Оперативникам стало відомо, що під час звільнення Маріуполя терористи втекли на тимчасово окуповану територію. Наразі вони продовжують там перебувати і воювати проти України. Їх особи встановлені.

Відкрито кримінальне провадження, робота за цим фактом триває.

Нагадаємо, 9 липня 2018 року на контрольному пункті в'їзду-виїзду "Каланчак" співробітники Державної прикордонної служби України виявили зброю та боєприпаси, які чоловік віз до анексованого Російською Федерацією Криму.