В Крим намагалися провезти зброю та боєприпаси

В автомобілі громадянина України знаходилось більше 100 одиниць боєприпасів різного калібру

На контрольному пункті в'їзду-виїзду "Каланчак" вчора, 9 липня, співробітники Державної прикордонної служби України (ДПСУ) виявили зброю та боєприпаси, які кримчанин віз до анексованого Російською Федерацією (РФ) Криму. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Держприкордонслужби.

Як повідомляється, прикордонники виявили в особистих речах громадянина України зброю та боєприпаси.

Зокрема, як повідомляється, у легковому автомобілі Mitsubishi знаходилось більше 100 одиниць боєприпасів різного калібру та призначення (75 - патронів Флобера, 29 штук - 9мм, 2 - до автоматичної зброї, 8 - іншого калібру та маркування) та одна пневматична гвинтівка.

Зазначимо, сам зловмисник пояснив, що перевозив заборонені предмети через адміністративну межу за проханням родича.

Правопорушника, зброю та набої передано співробітникам Нацполіції для проведення експертизи.

Фото: в автомобілі Mitsubishi знаходилось більше 100 одиниць боєприпасів

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з початку проведення операції "Кордон-2018", з 24 квітня поточного року, затримано майже 1,6 тис. порушників.

Зокрема, повідомлялося, що в Харківській області правоохоронці виявили у лісосмузі схрон з гранатометами.