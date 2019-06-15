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В Мариуполе открыли Региональный центр разминирования

Новости » Общество    15.06.2019 - 19:51
В Мариуполе открыли Региональный центр разминирования
Фото: открытие центра разминирования в Мариуполе (dn.dsns.gov.ua)

В открытии центра принял участие президент Зеленский

В Мариуполе (Донецкая область) в субботу, 15 июня, открылся Региональный центр разминирования Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Как сообщается, в открытии центра приняли участие президент Владимир Зеленский, министр внутренних дел Арсен Аваков и глава ГСЧС Николай Чечеткин.

"Штатная численность части насчитывает 67 человек и состоит из отделения проверки качества разминирования, групп пиротехнических работ в составе трех отделений пиротехнических работ в Мариуполе и Славянске, группы специальных пиротехнических работ в составе отделения подводного разминирования, а также отделения специальных взрывных работ", - рассказали в ГСЧС.

Кроме того, центр разминирования получил 2 тяжелые и 4 легкие пиротехнические машины, 8 оперативно-пиротехнических машин, одну водолазную машину и бульдозер типа ИМР-2. Также подразделения получили средства поиска и разминирования взрывных устройств и средства индивидуальной защиты.

По словам Авакова, вскоре подразделения ГСЧС в Донецкой области будут усилены и вертолетным отрядом.

 

Напомним, ранее глава парламента Андрей Парубий подписал закон для привлечения финансирования на разминирование Донбасса. Данный закон поможет эффективнее вести разминирование в зоне операции Объединенных сил на Донбассе при содействии союзников из стран НАТО.

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