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У Маріуполі відкрили Регіональний центр розмінування

Новини » Суспільство    15.06.2019 - 19:51
У Маріуполі відкрили Регіональний центр розмінування
Фото: відкриття центру розмінування в Маріуполі (dn.dsns.gov.ua)

У відкритті центру взяв участь президент Зеленський

У Маріуполі (Донецька  область) в суботу, 15 червня, відкрився Регіональний центр розмінування Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

Як повідомляється, у відкритті центру взяли участь президент України Володимир Зеленський, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та глава ДСНС Микола Чечоткін.

"Штатна чисельність частини налічує 67 осіб та складається з відділення перевірки якості розмінування, груп піротехнічних робіт у складі трьох відділень піротехнічних робіт у Маріуполі та Слов'янську, групи спеціальних піротехнічних робіт у складі відділень підводного розмінування, а також відділення спеціальних вибухових робіт", - розповіли в ДСНС.

Крім того, центр розмінування отримав 2 важкі та 4 легкі піротехнічні машини, 8 оперативно-піротехнічних машин, одну водолазну машину та бульдозер типу ІМР-2. Також підрозділи отримали засоби пошуку та розмінування вибухових пристроїв та засоби індивідуального захисту.

За словами Авакова, невдовзі підрозділи ДСНС у Донецькій області будуть посилені й вертолітним загоном.

 

Нагадаємо, раніше глава парламенту Андрій Парубій підписав закон для залучення фінансування на розмінування Донбасу. Даний закон допоможе ефективніше вести розміновування в зоні операції Об'єднаних сил на Донбасі за сприяння союзників з країн НАТО.

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